"الملك بجانب الأساطير".. تمثال صلاح في أشهر متاحف الشمع بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن متحف شمع "توصادز" أشهر متاحف الشمع في العالم عن ضم تمثال النجم المصري محمد صلاح إلي مقره الرئيسي في لندن.

وقال الحساب الرسمي لمتحف "مدام توسو" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : قريبا الملك المصري في متحف مدام توسو ".

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ونشر الحساب الرسمي صور لتجهيز الملك المصري للحصول على صورة طبق الأصل منه لينشر الملك المصري فيديو له فى المتحف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

متحف شمع مدام توسو يعد من أشهر متاحف الشمع في العالم يوجد مقره الرئيسي في لندن وله فروع في دول أخرى وسمي هذا المتحف نسبةً إلى توسو مؤسستهُ.

ويحتوي على تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في جميع المجالات: الفن، السياسة مثل ونستون تشرشل وهتلر وشكسبير، الماهاتما غاندي مايكل جاكسون، نلسون مانديلا، ، ميسي ، كريستيانو رونالدو، محمد علي، بيليه، رونالدينهو.