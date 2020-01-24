خطوة على حلم طوكيو 2020 .. منتخب اليد يصطدم بالجزائر في نصف نهائي البطولة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه اليوم منتخب مصر لكرة اليد المنتخب الجزائري في الساعة الرابعة والنصف، ضمن دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا ، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي ستقام في الصيف المقبل.

وسيواجه الفائز من لقاء منتخب مصر ضد المنتخب الجزائري، الطرف المنتصر من منتخبي تونس وأنجولا، وذلك خلال المباراة النهائية من البطولة.

ويتأهل الفائز ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد مباشرة إلى منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بينما يخوض صاحبي المركز الثاني والثالث ملحق آخر للتصفيات.

يذكر أن المنتخب المصري بدأ مشواره في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة والانتصار في كافة مبارياته خلال الدور الأول، حيث تصدر مجموعته بعد الفوز على غينيا ينتيجة 36-22 ، ثم الانتصار على كينيا بنتيجه 44-19، والتفوق على الكونغو في اللقاء الأخير بنتيجة 28-19.

وبعد تأهل فراعنة كرة اليد للدور الرئيسي للبطولة، تفوق منتخب مصر على منتخبي الجابون بنتيجة 36-17، ثم الانتصار في اللقاء الثاني علي أنجولا بنتيجة 33-26، ليتصدر الفريق المصري مجموعته ويتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.