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تشكيل الاتفاق لمواجهة النصر في الدوري السعودي

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أعلن خالد العطوي المدير الفنى للاتفاق السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة النصر، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس للمحترفين.
جاء تشكيل الاتفاق كالأتى :
حراسة المرمى : رايس مبولحي. 
خط الدفاع : صالح القميزي، سيدريك يامبيري، فيليب كيش، سعد خيري. 
خط الوسط : إبراهيم محنشي،

حامد الغامدي، محمد الكويكبي، نعيم السليتى، صالح العمري. 
خط الهجوم : هزاع الهزاع.
الاحتياط : عبدالله الصالح، علي خبيري، عمر السنين، حسين سالم، علي فؤاد، فواز الطريس، باربوسا دي سوزا، سليمان دوكارا، ماهر محمد. 
 
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