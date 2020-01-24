تشكيل الاتفاق لمواجهة النصر في الدوري السعودي

أعلن خالد العطوي المدير الفنى للاتفاق السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة النصر، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء تشكيل الاتفاق كالأتى :

حراسة المرمى : رايس مبولحي.

خط الدفاع : صالح القميزي، سيدريك يامبيري، فيليب كيش، سعد خيري.

خط الوسط : إبراهيم محنشي،

حامد الغامدي، محمد الكويكبي، نعيم السليتى، صالح العمري.خط الهجوم : هزاع الهزاع.الاحتياط : عبدالله الصالح، علي خبيري، عمر السنين، حسين سالم، علي فؤاد، فواز الطريس، باربوسا دي سوزا، سليمان دوكارا، ماهر محمد.