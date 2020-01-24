حمدالله يقود تشكيل النصر أمام الاتفاق فى الدورى السعودى

أعلن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتفاق، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء تشكيل النصر كالأتى :

حراسة المرمى : براد جونز.

خط الدفاع : سلطان الغنام، مايكون بيريرا، عمر هوساوي، العبيد.

خط الوسط : عبدالله الخيبري، بيتروس ماتيوس،

جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط، أحمد موسى.خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.الاحتياط : زيد البوادري، عبدالعزيز الجبرين، نايف الماس، عوض خميس، فهد الجميعة، خالد الغوينم، نواف الفرشان، يحيي الشهري، عبدالرحمن الدوسري.