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حمدالله يقود تشكيل النصر أمام الاتفاق فى الدورى السعودى

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أعلن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتفاق، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس للمحترفين.
جاء تشكيل النصر كالأتى :
حراسة المرمى : براد جونز.
خط الدفاع : سلطان الغنام، مايكون بيريرا، عمر هوساوي، العبيد.
خط الوسط : عبدالله الخيبري، بيتروس ماتيوس،

جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط، أحمد موسى.
خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.
الاحتياط : زيد البوادري، عبدالعزيز الجبرين، نايف الماس، عوض خميس، فهد الجميعة، خالد الغوينم، نواف الفرشان، يحيي الشهري، عبدالرحمن الدوسري.
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