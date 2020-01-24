تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمواجهة فريق النصر، بطل النسخة الماضية، أمام نظيره فريق الاتفاق، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، التي يستضيفها ستاد الأمير فيصل بن فهد.

يدخل نادي النصر الجولة الخامسة عشرة هو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد ٣٠ نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر نادي الهلال، في حين يأتي نادي الاتفاق فى المركز العاشر برصيد ١٧ نقطة.



موعد مباراة النصر والاتفاق فى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين:

تنطلق مباراة النصر أمام نظيره فريق الاتفاق في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر.

الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي.

شاهد..مباراة النصر والاتفاق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين..