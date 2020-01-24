وزير الرياضة يبحث مع وفد الوادا اتفاقية التعاون فى مجال مكافحة المنشطات

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مساء أمس الخميس مع وفد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "wada" والذى مثله مدير المكتب الإقليمي للمنظمة بقارة إفريقيا السيد رودني سويجلار ومدير تطوير البرامج الوطنية والإقليمية السيد توم ماى، والسيد خالد جالانت الرئيس التنفيذى للمنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات بجنوب إفريقيا. بحث اللقاء تطورات اتفاقية التعاون المشترك بين المنظمتين المصرية والجنوب إفريقية فى مجال مكافحة المنشطات بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية. وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية Advertisements تشهد حاليا طفرة كبيرة جدا وغير مسبوقة على مستوى البطولات تشهد حاليا طفرة كبيرة جدا وغير مسبوقة على مستوى البطولات الرياضية سواءً من ناحية المشاركة بفاعلية فى مختلف المحافل الرياضية العالمية وتحقيق نتائج غير مسبوقة أو من ناحية استضافة مصر لمختلف البطولات والأحداث الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية الأمر الذى جعل من مجال مكافحة المنشطات أحد أهم الأولويات التى تولى وزارة الشباب والرياضة كامل الاهتمام لها سواءً من ناحية التعاون مع المنظمة الدولية أو المنظمات الوطنية المعنية بمكافحة المنشطات فى مختلف الدول في إطار خلق مناخ رياضي نظيف خالياً من المنشطات. ولفت وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الكامل الذى تقدمه الوزارة لكافة الخطوات المتعلقة بتطوير أداء مكافحة المنشطات فى مصر بالتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المعنية. وفى ذات السياق، أكد ممثل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات أن مصر تشهد حالياً ازدهاراً رياضياً كبيراً وتقدماً ملحوظاً فى شأن مكافحة المنشطات الأمر الذى سيمثل إضافة كبيرة للتعاون وتبادل الخبرات بين مصر وجنوب إفريقيا فى هذا الشأن. وشهد الاجتماع حضور الدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "nado" والدكتورة هناء مدير عام المنظمة المصرية.

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