نزلة برد شديدة تمنع بطل الكاراتيه من المشاركة ببطولة البريميرليج

يعاني علي الصاوي بطل الكاراتيه العالمي من نزلة برد حادة قبل إنطلاق بطولة البريميرليج للكاراتيه ، اليوم مما وضع اللاعب في مأزق قبل خوضه المبارايات غداً

ويستدعي الأمر تدخل الجهاز الطبي الخاص باللاعب الذي

يترأسه دكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية وتمت متابعة حالة اللاعب الصحية والبدنية والذي منع اللاعب من تناول أي أدوية للحفاظ علي ميزانه والذي يخوض البطولة اليوم في وزن _٦٧ كجم.

ويعد الدوري العالمي بفرنسا بطولة هامة في رحلة تأكيد الوصول إلي اوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وتتم حالياً متابعة حالة اللاعب الصحية والبدنية باستمرار، للاعب هو من الأبطال المرشحين و الذي تعقد عليه الآمال في تحقيق ميدالية اوليمبية .