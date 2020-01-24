تعاني هداية ملاك البطلة الأوليمبية في التايكوندو من إصابة في أنكل القدم أثناء تأدية تدريباتها في معسكر منتخب مصر في المكسيك، والذي يستعد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو، في شهر فبراير بالمغرب. لأوليمبياد طوكيو، في شهر فبراير بالمغرب. مما استدعي متابعة فورية من الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية لمتابعة حالة الإصابة والوقوف علي التشخيص الدقيق وعمل أشعة علي موضع الإصابة والوقوف علي مدة وحجم الإصابة وتتم الآن في المكسيك متابعة مستمرة مع الجهاز الطبي برئاسة د.حسن كمال في انتظار التشخيص لفارق التوقيت في المكسيك. الإصابة والوقوف علي التشخيص الدقيق وعمل أشعة علي موضع الإصابة والوقوف علي مدة وحجم الإصابة وتتم الآن في المكسيك متابعة مستمرة مع الجهاز الطبي برئاسة د.حسن كمال في انتظار التشخيص لفارق التوقيت في المكسيك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.