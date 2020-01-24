ميدو يوجه رسالة لإدارة المقاصة بعد إقالته

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة رسالة لإدارة النادي بعد صدور قرار بإقالته. وكتب ميدو عبر تويتر: "‏خالص شكري وتقديري لنادي مصر للمقاصة إدارة ولاعبين وكل العاملين بهذا الكيان المحترم خلال فترة تواجدي مديرًا فنيا للفريق. للمقاصة إدارة ولاعبين وكل العاملين بهذا الكيان المحترم خلال فترة تواجدي مديرًا فنيا للفريق. وتابع ميدو: "حاولنا قدر المستطاع العمل على النجاح دون تقصير ولم أجد إلا كل الدعم والمساندة من الجميع وهذا كان عهدي بهم من البداية حتى النهاية.. بالتوفيق لكم في القادم". العمل على النجاح دون تقصير ولم أجد إلا كل الدعم والمساندة من الجميع وهذا كان عهدي بهم من البداية حتى النهاية.. بالتوفيق لكم في القادم". ويحتل المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 11 في الدوري الممتاز.

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