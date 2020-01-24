يلتقي ليفربول أمام شروسبري تاون مساء يوم الأحد، خارج الديار ضمن الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

يسعى ليفربول بقيادة يورجن كلوب المدير الفني للريدز لمواصلة النتائج الإيجابية والفوز، من أجل الصعود إلى الدور من كأس إنجلترا، والمنافسة على البطولة.

يدخل ليفربول المنتشي من فوز صعب على ولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في الدوري،

المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة من الانتصارات متتالية في الدوري، والانفراد بصدارة البريميرليج بعيدًا بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه السيتي .

وتلقى ليفربول ضربة موجعة بعد إصابة السنغالي ساديو ماني، الذي لم يستطيع استكمال المباراة وسقط على أرضية الملعب

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متشكيًا من إصابة عضلية ليخرج بديلًا في أول نصف ساعة من مباراة ليفربول وولفرهامبتون.

موعد مباراة ليفربول وشروسبري تاون بكأس إنجلترا..

تنطلق مباراة ليفربول وشروسبري تاون في السابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

القنوات مباراة ليفربول وشروسبري تاون بكأس إنجلترا..

تنقل مباراة ليفربول وشروسبري تاون في السابعة بتوقيت القاهرة، على قنوات بي أن سبورتس ، "BeIn Sports 2"، بشكل حصري عبر قنواتها.