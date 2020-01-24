رياضة | مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، إن هناك دراسة جادة حول رحيل صالح جمعة على سبيل الإعارة لأي فريق بشكل مجاني.

وأضاف المصدر: "اللاعب لم يحصل على أي عروض حتى هذه اللحظة محليًا أو خليجيًا، بالإضافة إلى عدم تقدمه بعرض من أي نادي، وهو ما سيتم التناقش في أمره".

واختتم: "الأهلي يعمل على تسويق اللاعب، من أجل جلب أحد العروض المحلية أو الخليجية، حتى لو بشكل مجاني، من أجل الخروج على سبيل الإعارة، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني".

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وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، أعلن عن تمتع صالح جمعة بقدرات فنية مميزة، إلا أنه يغيب عن التركيز الذهني، لذلك هو يتمنى له التوفيق ولكن مع أي نادي آخر.

وعلق جمعة، على خروجه من حسابات فايلر في تصريحات صحفية، مؤكدًا أنه يواجه صعوبات قوية تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، ويشعر بالضيق من هذا التعامل.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء بعد غدٍ الأحد على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.