رياضة | مران الأهلي| فايلر يخصص فقرة ترفيهية وتدريبات قوية للحراس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| فايلر يخصص فقرة ترفيهية وتدريبات قوية للحراس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة ترفيهية للاعبين في انطلاقة مران اليوم الجمعة والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشهدت الفقرة تناقل اللاعبين للكرة باليد بشكل ترفيهي، وذلك في إطار تخفيف الحمل البدني وتنويع الوحدات التدريبية؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

وأدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الجمعة والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وشهدت التدريبات مشاركة الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، حيث حصل اللاعبون علي وحدات تدريبية متنوعك تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس وذلط قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة رفقة باقي اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء بعد غد الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط.