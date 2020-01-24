رياضة | موليكا صداع في رأس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موليكا صداع في رأس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك خطة قوية لمراقبة موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي قبل لقائهما مساء اليوم.



ويخوض الزمالك مباراة قوية مساء اليوم أمام مازيمبي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وشدد كارتيرون على لاعبيه بالتركيز الكامل وعدم الوقوع في أي أخطاء، وفرض رقابة صارمة على موليكا مهاجم الفريق الكونغولي.



وأشاد المدرب بمستوى وقدرات المهاجم الكونغولي، موضحًا أنه يمتلك قدرات عالية ويمكنه التسجيل من أنصاف الفرص.



وأوضح المدرب للاعبيه بضرورة التركيز الكامل في الكرات العرضية بسبب إجادة المهاجم الكونغولي فيها وهو ما يتطلب التمركز السليم.