رياضة | مواجهة سهلة لـ ريال مدريد وبرشلونة دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة سهلة لـ ريال مدريد وبرشلونة دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت منذ قليل قرعة دور الستة عشر، من بطولة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتأهل لهذا الدور كل من ريال مدريد بعد فوزة على سالامنكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكذلك برشلونة بعد تخطيه عقبة إيبيزا بهدفين مقابل هدف.

بينما كانت المفاجأة هي إقصاء أتلتيكو مدريد على يد ديبورتيفو ليونيسا، بعد هزيمة الأتلتي بهدفين مقابل هدف.

وتقام مباريات هذا الدور أحد أيام 28، 29، و30 يناير الجاري، بنظام مباراة واحدة إقصائية، حيث ألغى الاتحاد الإسباني نظام مباريات الذهاب والعوة في هذا الدور.

وإليكم نتائج قرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا:

- باداخوز × غرناطة.

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- ليونسيا × فالنسيا.

- تيرنيفي × أتلتيك بلباو.

- ريال سرقسطة × ريال مدريد.

- ديبورتيفو ميرانديس × إشبيلية.

- رايو فاييكانو × فياريال.

- برشلونة × ليجانيس.

- ريال سوسييداد × أوساسونا.