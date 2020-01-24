رياضة | قرعة كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يلاقي ليجانيس في دور الـ16

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يلاقي ليجانيس في دور الـ16 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا الذي ينطلق يوم 28 يناير المقبل بوجود برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وفالنسيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لفريق برشلونة في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي برشلونة مع نظيره فريق ليجانيس الذي يلعب في الليجا الإسبانية حاليا في مباراة سهلة للبلوجرانا.

وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية:

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باداجوز- غرناطة

ليونيسا- فالنسيا

ديبورتيفو تينيريفي- اثتليك بيلباو

ريال سرقسطة- ريال مدريد

ميرانديز- اشبيلية

رايو فاليكانو- فياريال