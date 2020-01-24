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رياضة | قرعة كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يلاقي ليجانيس في دور الـ16

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أقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا الذي ينطلق يوم 28 يناير المقبل بوجود برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وفالنسيا.

 

وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لفريق برشلونة في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

 

ويلتقي برشلونة مع نظيره فريق ليجانيس الذي يلعب في الليجا الإسبانية حاليا في مباراة سهلة للبلوجرانا.

 

وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية:

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باداجوز- غرناطة

ليونيسا- فالنسيا

ديبورتيفو تينيريفي- اثتليك بيلباو

ريال سرقسطة-

ميرانديز- اشبيلية

رايو فاليكانو- فياريال

برشلونة- ليجانيس

ريال سوسيداد- أوساسونا

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