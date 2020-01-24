رياضة | مدرب نيجيريا يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن مجموعة النسور فى تصفيات كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نيجيريا يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن مجموعة النسور فى تصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نبيل الطرابلسي المدرب العام لمنتخب نيجيريا علي قوة المجموعات، التى آسفرت عنها قرعة الدور الثانى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، موضحًا أن جميع المنتخبات أصبحت تملك إمكانيات كبيرة.

وآسفرت القرعة عن وجود منتخب نيجيريا ضمن المجموعة الثالثة والتى تضم كل من كاب فيردي- افريقيا الوسطى - ليبيريا.

وتحدث المدرب التونسي نبيل الطرابلسي لمنتخب نيجيريا، فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365 الرياضي"، قائلاً :" كل المنتخبات محترمة وتملك إمكانات رائعة، لذلك لا توجد مجموعة سهلة فى تصفيات كأس العالم، لابد أن الجميع يستعد بشكل جيد، لأن كل مستويات المنتخبات فى إفريقيا متقاربة خلال الفترة الحالية".

وعن مجموعة النسور، قال :" لابد أن نستعد جيد ونأقلم نفسنا على الأجواء الإفريقية مواجهة مثل ليبيريا فى ملعبهم ستكون صعبة وأيضًا كاب فيردي، لذلك علينا التطور ".

وأضاف :" تحدثت مع المدرب الأول جيرنو روهر حول القرعة وبالطبع كان الرأي واحد وهو الإحترام الكبير لكل المنتخبات، لابد أن نقوم بتجهيز كل التفاصيل الخاصة بالمباريات مثل السفر والفنادق وكل جوانب المباراة، من أجل التأهل ".

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى.. الجزائر - بوركينا فاسو - النيجر - جيبوتي

الثانية.. تونس - زامبيا- موريتانيا - غينيا الاستوائية

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الثالثة.. نيجيريا - كاب فيردي- افريقيا الوسطى - ليبيريا

الرابعة.. الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق - مالاوي

الخامسة.. مالي - اوغندا- كينيا - رواندا

السادسة.. مصر - الجابون - ليبيا - أنجولا

السابعة.. غانا - جنوب افريقيا- زيمبابوي - إثيوبيا

الثامنة.. السنغال - الكونغو - ناميبيا - توجو

التاسعة.. المغرب - غينيا- غينيا بيساو - السودان

العاشرة.. جمهورية الكونغو - بنين -مدغشقر - تنزانيا