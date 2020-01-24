رياضة | عاجل.. مواجهة سهلة لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مواجهة سهلة لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا الذي ينطلق يوم 28 يناير المقبل بوجود برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وفالنسيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لفريق ريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره فريق ريال سرقسطة الذي يلعب في القسم الثاني حاليا في مباراة سهلة للفريق الملكي.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سرقسطة خلال الفترة ما بين 28 و30 ينايرالجاري على ملعب فريق ريال سرقسطة.

وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية:

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باداجوز- غرناطة

ليونيسا- فالنسيا

ديبورتيفو تينيريفي- اثتليك بيلباو

ريال سرقسطة- ريال مدريد

ميرانديز- اشبيلية

رايو فاليكانو- فياريال

برشلونة- ليجانيس

ريال سوسيداد- أوساسونا

