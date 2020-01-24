رياضة | عاجل.. الأهلي يقيد أليو بادجي في القائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقيد أليو بادجي في القائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات قيد السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد للقلعة الحمراء في قائمة الفريق الإفريقية تمهيدًا لمشاركته في المباريات المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد رسميًا مع أليو بادجي لمدة ٤ مواسم ونصف قادمًا من رابيد فيينا النمساوي مقابل ٢ مليون يورو.

وقام مسئولو الأهلي بقيد اللاعب في القائمة الإفريقية، حيث يتم تجهيزه حاليًا للمشاركة في المباريات بدءًا من مواجهة النجم الساحلي المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد قام بقيد اللاعب في القائمة المحلية بعد وصول بطاقته الدولية من الاتحاد النمساوي.