رياضة | شيكابالا يحفز لاعبي الزمالك قبل موقعة مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يحفز لاعبي الزمالك قبل موقعة مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك مع زملائه في الساعات الماضية لتحفيزهم والشد من آزرهم قبل لقاء مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا.



ويخوض الزمالك مباراة صعبة مساء اليوم أمام مازيمبي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وأشار إليهم أن الجماهير لن تقبل سوى بتحقيق الانتصار فقط وتعويضهم عن الخسارة في الجولة الأولى، وأكد لهم أن الانتصار سيمنحهم بطاقة العبور للدور التالي من مشوار البطولة ويجب عليهم عدم الانتظار للجولة الأخيرة أمام أول أغسطس بأنجولا والتي ستكون صعبة.



ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويحتاج للتعادل فقط في مواجهة اليوم لضمان التأهل.

