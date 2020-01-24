رياضة | بعد اقتراب رحيله عن سان جيرمان.. الفريق الفرنسي يحدد بديل كافاني من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب رحيله عن سان جيرمان.. الفريق الفرنسي يحدد بديل كافاني من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، في التعاقد مع مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لوكا يوفيتش ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ويبحث النادي الباريسي عن بديل للأوروجوياني إدينسون كافاني ، الذي يقترب من مغادره الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي ، فإن باريس سان جيرمان ، يريد التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد ، على سبيل الإعارة ، تحسباً لرحيل كافاني.

وتابع الموقع:" ليس لوكا يوفيتش الهدف الوحيد المطروح أمام إدارة باريس سان جيرمان ، ولكن هناك أيضاً الجزائري إسلام سليماني ، مهاجم موناكو المعار من ليستر سيتي".

يذكر أن عقد لوكا يوفيتش ، يمتد مع ريال مدريد حتى صيف 2025.