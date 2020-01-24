رياضة | عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت الآن قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في مدينة لاس روزاس دي مدريد، والتي سيتم من خلالها الكشف عن المباريات الـ8 في دور الـ16 لبطولة الكأس.

ونجح فريقا برشلونة وريال مدريد في التأهل إلى دور الـ16 بعد إقصاء كل من إيبيزا وأونيونيستا سالامنكا من دور الـ32، بينما ودّع أتلتيكو مدريد الكأس في إحدى مفاجآت المسابقة بعد الخسارة أمام ليونيسا من الدرجة الثالثة.

الفرق المشاركة

10 فرق من الدوري الإسباني" الليجا": ريال مدريد، برشلونة، أوساسونا، إشبيلية،أتلتيك بيلباو، غرناطة، فالنسيا، فياريال، ريال سوسيداد، ديبورتيفو ليجانيس.

4 من القسم الثاني "دوري الدرجة الثانية": ريال سرقسطة، تينيريفي، ديبورتيفو ميرانديس، رايو فاليكانو.

2 من القسم الثالث "دوري الدرجة الثانية ب": باداجوز، ليونيسا.

Advertisements

وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية:

باداجوز- غرناطة

ليونيسا- فالنسيا

ديبورتيفو تينيريفي- اثتليك بيلباو

ريال سرقسطة- ريال مدريد

ميرانديز- اشبيلية

رايو فاليكانو- فياريال

برشلونة- ليجانيس

ريال سوسيداد- أوساسونا

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب للدور ثمن النهائي خلال الفترة من 28-30 يناير الجاري.