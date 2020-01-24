رياضة | كارتيرون يضع بصمته الأخيرة على تشكيل الزمالك أمام مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يضع بصمته الأخيرة على تشكيل الزمالك أمام مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام مازيمبي الكونغولي، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : محمد ابوجبل.

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خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد الرازق شيكابالا، يوسف أوباما، محمد اوناجم.

خط الهجوم : مصطفى محمد.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم أمام مازيمبي للصعود إلى دور الثمانية بشكل رسمي، حيث يحتل الابيض المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٧ نقاط.