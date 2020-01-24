رياضة | بادجي يحدد رقم قميصه مع الأهلي إفريقيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بادجي يحدد رقم قميصه مع الأهلي إفريقيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن يشارك بادجي مع الأهلي، بداية من مباراة النجم الساحلي التونسي، بدور المجموعات، لدوري أبطال إفريقيا.
واختار بادجي، القميص رقم 23 من أجل إرتدائه في البطولة الإفريقية، بعدما اختار القميص رقم 27 بالدوري المحلي، عقب اقتراب رحيل صلاح محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وانتقل بادجي، إلى صفوف الأهلي قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي، لمدة أربع مواسم ونصف الموسم بالميركاتو الحالي.
وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قيد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق محليًا بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب.
وقال عبد الحفيظ إن الساعات القليلة المقبلة تشهد قيد اللاعب في القائمة الإفريقية، مؤكدًا أن العمل جارٍ في الوقت الحالي لإتمام عملية قيد اللاعب.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي النجم الساحلي، مساء بعد غدٍ الأحد على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.