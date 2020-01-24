رياضة | نجم نابولي يصدم أتليتكو مدريد وإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نابولي يصدم أتليتكو مدريد وإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت شبكة سكاي أن النجم البلجيكي دريس ميرتينز قد وافق على البقاء في صفوف نادي نابولي من خلال تجديد عقده في الفترة المقبلة.
وأشارت الشبكة إلى أن صاحب الـ32 عاما أجرى مفاوضات إيجابية مع مسؤولي النادي فيما يتعلق بتجديد العقد الذي ينتهي في شهر حزيران المقبل.
وكانت تقارير صحافية عدّة في وقت سابق قد أشارت إلى أنّ ميرتينز مطلوب من قبل عدّة اندية كأتلتيكو مدريد والإنتر وإيفرتون للتعاقد معه بشكل حر ومجاني في الصي المقبل بعد إنتهاء عقده.