رياضة | نجم نابولي يصدم أتليتكو مدريد وإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نابولي يصدم أتليتكو مدريد وإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شبكة سكاي أن النجم البلجيكي ​دريس ميرتينز​ قد وافق على البقاء في صفوف نادي ​نابولي​ من خلال تجديد عقده في الفترة المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن صاحب الـ32 عاما أجرى مفاوضات إيجابية مع مسؤولي النادي فيما يتعلق بتجديد العقد الذي ينتهي في شهر حزيران المقبل.

​​​​​​​وكانت تقارير صحافية عدّة في وقت سابق قد أشارت إلى أنّ ميرتينز مطلوب من قبل عدّة اندية كأتلتيكو مدريد والإنتر وإيفرتون للتعاقد معه بشكل حر ومجاني في الصي المقبل بعد إنتهاء عقده.