رياضة | رسمياً.. غرناطة يعلن تعاقده مع مدافع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. غرناطة يعلن تعاقده مع مدافع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد، عن انتقال مدافعه الإسباني خيسوس فاييخو، معاراً لصفوف غرناطة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

فابيخو يعود من الدوري الإنجليزي إلى مدريد

وكان فابيخو قد أعير إلى فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، منذ بداية الموسم، إلا أنه لم يشارك بصفة مستمرة مع الفريق ليعود مره أخرى إلى ريال مدريد.

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حيث شارك خيسوس فابيخو مع وولفرهامبتون، تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو، في 7 مباريات فقط، في كل المسابقات.

وأصدر ريال مدريد بيان، صباح اليوم، تحدث فيه قائلا:" بعد تواصل النادي مع وولفرهامبتون، قررنا انتقال فابيخو إلى غرناطة حتى 30 يونيو 2020".

وشارك الإسباني مع ريال مدريد خلال موسمي 2017/2018 و 2018/2019، في 19 مباراة أحرز هدف وحيد.

وتعد هذه المره الرابعة التي يخرج فيها فابيخو معاراً من ريال مدريد، بعدما لعب لصفوف كل من ريال سرقسطة الإسباني وإينتراخت فرانكفورت الألماني، وولفرهامبتون الإنجليزي.