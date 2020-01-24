اونلاين | رابط بي ان سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

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يستضيف فريق الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

يلتقي الزمالك مع مازيمبي الكونغولي، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يتواجد الزمالك في المجموعة الأولى رفقة أندية مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

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ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

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يحتاج الزمالك الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا.

تلقى الزمالك هزيمة قاسية من مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

فيما فاز الزمالك على زيسكو يونايتد الزامبي، بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، في حين فاز مازيمبي الكونغولي على أول أغسطس الأنجولي بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة نفسها.

وحقق الزمالك الفوز في مباراتين أمام زيسكو يونايتد الزامبي وأول أغسطس الأنجولي، فيما تعادل مع زيسكو يونايتد وهُزم من مازيمبي الكونغولي، خلال خوضه 4 مباريات حتى الآن، في منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما سجل 5 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا اليوم

تُقام مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ستاد السلام.

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