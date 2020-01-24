اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | رابط مباشر الزمالك اليوم | رابط سريع الزمالك ومازيمبي الان

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف نظيره مازيمبي في في استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يحتاج فيها الزمالك للفوز لضمان التأهل رسميا لدور الـ8 بالبطولة.

التقرير التالي يستعرض أهم 5 معلومات عن مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا:

موقف الزمالك ومازيمبي في المجمموعة الأولى

يحتل مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق أول أغسطس الأنجولي في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا زيسكو الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطتين أيضًا.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مازيمبي

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الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، استقر علي الدفع بتشكيل فريقه الذي خاض به مباراة الجونة في الجولة الـ13 للدوري، حيث سيدفع بالحارس محمد أبو جبل في مركز حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بدلاً من عبد الله جمعة الذي يعاني من إصابة شد في العضلة الخلفية، أما خط الوسط المدافع فسيكون متمثلاً في الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد، وأمامهما الثلاثي محمود شيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وفي الهجوم مصطفي محمد، على أن يحتفظ كارتيرون علي دكة البدلاء بعدة أوراق رابحة في مقدمتها يوسف أوباما.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ومازيمبي

في المقابل فان فريق مازيمبي يدخل مباراة اليوم بدون أي ضغوط نتيجة حسمه التأهل رسميًا من الجولة الرابعة عقب تغلبه علي فريق أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 2/1، ومن المتوقع أن يدفع درازن فيتكوفيتش، المدير الفنى الجديد لفريق مازيمبى الكونغولى، بتشكيل مكون من حراسة المرمى: سيلفان جبوهو، الدفاع: إيساما مبيكو، كيفن مونديكو، كاباسو تشونجو، ونلو كوليبالي، الوسط: كوفي كوامي، ناثان سينكالا، توريك جبرين، الهجوم: تريسور مبوتو، جاكسون موليكا، تشيكو أوسيندي.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي

تقام مباراة الزمالك ومازيمبي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا، وتذاع المباراة علي قناة تايم سبورت أرضي.

الزمالك الساعة 9 قناة 2