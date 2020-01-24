سولشاير يبدأ تصفية نجوم مانشستر يونايتد

الجمعة 24 يناير 2020

أثارت هزيمة مانشستر يونايتد امام نظيره بيرنلي بنتيجة هدفين نظيفين حفيظة الجمهور بقوة فوق المعتادة، خلال الجولة الماضية من البريميرليج.



وانطلقت صافرات استهجان جماهير الأولد ترافورد نحو لاعبيهم والمدرب النرويجي.

Advertisements

وحسب صحيفة "صن سبورت"، فقد تبين أن سولشاير يسعى للاستغناء عن ٧ لاعبين منهم القائد بول بوجبا_ _ جيسي لينجارد_ أندريس بيريرا نيمانيا ماتيتش_ فيل جونز _ ماركوس روخو.

وكان البعض من هؤلاء اللاعبين عاجلا أو آجلا يسعون بالرحيل لتجربة جديدة، مثل بوجبا الطامح والمتطلع للتواجد في ريال مدريد كذلك جيسي لينجارد وروخو القرب من الدوري التركي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يسعى للتجديد بشكل كامل للفريق تحت قيادة فنية جديدة بين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو أو بقاء سولشاير.