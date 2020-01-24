تشيلسي ينهي رعاية يوكوهاما للإطارات

الجمعة 24 يناير 2020

أنهى فريق تشيلسي الإنجليزي شراكتها مع شركة يوكوهاما اليابانية، بعد تعاون دام خمس أعوام ماضية، ولكن العلاقة تحولت لشراكة رسمية مع البلوز دون وجود الشعار على قميص الفريق.

وكان التعاون بين تشيلسي ويوكوهاما لمدة خمسة سنوات مقابل ٢٠٠ مليون جنيه استرليني.

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ولدى أرسنال رعاية تقدر بنحو ٤٠ مليون جنيه استرليني، بينما حصل ليفربول على اتفاق ٥٣ مليون جنيه استرليني مع شركة شيفروليه.

وكان ليفربول متصدر البريميرليج، قد أعلن تعاقده خلال الفترة الأخيرة مع شركة نايكي مقابل ٨٠مليون جنيه استرليني سنويا على عكس حصول تشيلسي ٦٠ مليون.

جدير بالذكر أن تشيلسي، قد تعرض الموسمين الماضيين لخسائر عديدة، في ظل عدم حصول على ألقاب كثيرة وهبوط مستوى الفريق مع رحيل وتقاعد عدة لاعبين.