شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة أمام ليجانيس.. والريال أمام سرقسطة في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت اليوم الجمعة، قرعة دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره ريال سرقسطة.
ويواجه فريق برشلونة في هذا الدور، نظيره ليجانيس، وإشبيلية أمام ميرانديس، وفالنسيا ضد كولتورال ديبورتيفا ليونيسا.
ويلتقي غرناطة بفريق باداجوز، وريال سوسييداد مع أوساسونا، ورايو فايكانو مع فياريال، وبلباو مع تينيرفي.
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