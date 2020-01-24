شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: إيمانويل إيمونيكي يصل اليوم لتوقيع عقود تدريب المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد عباس، وكيل اللاعبين، إن النيجيري إيمانويل إيمونيكي، سيتولى تدريب مصر المقاصة خلفًا لأحمد حسام ميدو.
وأوضح «عباس»، عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، أن المدرب النيجيري سيصل إلى القاهرة في الثامنة مساء اليوم، لتوقيع عقود تدريب الفريق.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم يعلن مصر المقاصة وجود اتفاق للتعاقد مع المدرب النيجيري، والذي لعب في صفوف الزمالك في أوائل التسعينيات.
وكان نادي مصر المقاصة قرر إقالة أحمد حسام ميدو، في ظل تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري، حيث يأتي في المركز الـ15 في جدول المسابقة.
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