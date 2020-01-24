شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور والفيديو.. متحف الشمع في لندن يصنع تمثالًا لصلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب كشفت الصفحة الرسمية لمتحف الشمع في لندن على موقع «تويتر»، عن الاستعداد لصنع تمثال للاعب الدولي محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي. ونشرت الصفحة مجموعة من الصور للفرعون المصري أثناء كواليس صنع التمثال الخاص به، كما نشر «صلاح» فيديو له أثناء الإعداد لصنع التمثال.

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