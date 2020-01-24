أحمد مرتضى رئيسا لبعثة الزمالك فى الإمارات

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جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على اختيار أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة النادي لتولي رئاسة بعثة الفريق الأبيض في الإمارات لخوض مباراة القمة أمام الأهلى فى بطولة السوبر المحلي المقرر يوم 20 فبراير المقبل ويحصل صاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحليعلى مبلغ 500 ألف درهم ويتقاضى صاحب المركز الثانى 300 ألف درهم.
من جانبه قال عارف العواني رئيس مجلس ابو ظبي إنه سعيد باستضافة اقوى كلاسيكو عربي وافريقي يجمع الاهلي والزمالك يوم 20 فبراير المقبل على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى ، وقال في المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر:"اننا في الامارات سعداء باستضافة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك وامامنا تحدي لخروج المباراة بشكل مميز بعد استضافة اكثر من سوبر في السنوات الماضية".
ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الأربعاء.
ووعدت شركة بريزنتيشن بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمعة مصر، وأن يكون امتدادًا للظهور في المحافل المحلية والدولية بشكل مميز كما كانت العادة في بطولتي أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام أبهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.
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