بطاقة فخر الاسماعيلى تصل قلعة الدراويش

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جدة - عمرو شويل وصلت منذ قليل البطاقة الدولية الخاصة بالمهاجم التونسى “فخر الدين بن يوسف ” ليصبح الوافد الجديد للاسماعيلى جاهزا للمشاركة ضمن صفوف الفريق هذا وقد تم قيد اللاعب بالقائمة المحلية والعربية ليصبحlمتاحة للعب مع الفريق فى المواجهات المقبلة اعتبارا من لقاء الاتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل ، لحساب جولة الإياب من دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد تعاقدت مع اللاعب الدولى قادما من الاتفاق السعودى فى سبيل تدعيم الجانب الهجومى للفريق.

وحرص لاعبو الفريق الأول للإسماعيلى على استقبال الوافد التونسى الجديد فخر الدين بن يوسف قبل بداية المران، ضمن الاستعدادات لمباراة الاتحاد السكندرى ضمن منافسات ربع نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال المقرر لها السادسة مساء الاحد المقبل على ستاد الاسماعيلية

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين.، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

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ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.

وجاءت أبرز أرقام فخر الدين بن يوسف كالتالى …

الدورى التونسى الدرجه الثانيه مع ” النجم الأولمبى ” لعب: 15 مباراة، أحرز: 4 أهدف، صنع: 4 اهداف

الدورى التونسى مع ” الصفاقسى، الترجى ” لعب: 99 مباراة، أحرز: 26 هدف، صنع: 17 هدف

الدورى الفرنسى مع “ميتز” لعب: 6 مباريات لم يحرز أهداف

الدورى السعودى مع “الاتفاق” لعب: 27 مباراة، أحرز: 5 أهداف، صنع: 3 أهداف