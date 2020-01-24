موعد مباراة الزمالك ومازيمبي الليلة في أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة المجانية.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب المارد الأبيض في المجموعة الأولى، بجانب زيسكو الزامبي، ومازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي.

وكان الزمالك خسر في الجولة الأولى من مازيمبي بثلاثية نظيفة في الكونغو، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على أول أغسطس في القاهرة بهدفين دون رد، كما تعادل الأبيض مع زيسكو في زامبيا 1-1 في الجولة الثالثة، وفاز على الفريق ذاته في مصر بهدفين نظيفين.

ويتصدر مازيمبي صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، والزمالك وصيفا بـ7 نقاط، وفي المركزين الثالث والرابع أول أغسطس، وزيسكو بنقطتين لكل منهما.

الغيابات والتشكيل

يغيب عن الزمالك جنش ومحمود عبد العزيز للإصابة.

ومن المنتظر أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون بكل من:

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حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء والونش وعبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

تذاع المباراة مجانا على قناة "تايم سبورتس"، على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام على الأراضي المصرية.

كما يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري فضائيا على قناة beIN Sports HD 2.