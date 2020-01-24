ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 24.. وقائمة الهدافين بعد تألق أجويرو وصيام صلاح

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول، فوزا صعبا على مضيفه وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح، حيث كان مصدر خطورة على دفاع الذئاب، وأهدر أكثر من فرصة بسبب تألق دفاع أصحاب الأرض.

وسجل هندرسون الهدف الأول للريدز في الدقيقة الثامنة، مستغلا عرضية متقنة من روبتسون، ليحولها من لمسة واحدة في المرمى، ثم تعادل خيمينيز للوولفز في الدقيقة 51، بعد ذلك خطف فيرمينو هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 84.

وكان ليستر سيتي قد فاز 4-1 على وست هام، كما تغلب مانشستر سيتي على شيفيلد بهدف نظيف، في إطار نفس الجولة.

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وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ67 نقطة في الصدارة، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، علما بأن الريدز لديهم مباراة مؤجلة، وليستر سيتي ثالثا بـ48نقطة، وتشيلسي رابعا بـ40 نقطة، ومان يونايتد خامسا بـ34 نقطة.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر القائمة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بـ17 هدفا، يليه أجويرو بـ16 هدفا، وإنجز وأوباميانج، وراشفود في المركز الثالث بـ14 هدفا، وإبراهام رابعا بـ13 هدفا لكل منهما، ومحمد صلاح وماني وخيمينيز وبوكي وستيرلنج في المركز الخامس بـ11 هدفا لكل منهم.