رئيس الاتحاد الدولى للاسكواش يتفقد عددا من الملاعب على هامش زيارته لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد جاك فونتي، رئيس الاتحاد الدولى للاسكواش، عددا من الملاعب والناشئين على هامش زيارته إلى مصر، ومن المقرر أن يحضر رئيس الاتحاد الدولى الاجتماع الدورى للاتحاد العربى للاسكواش، والذى يعقد بأحد فنادق القاهرة اليوم الجمعة.

وحرص أمير وجيه مدرب المنتخب الوطنى الأول، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى، على مرافقة جاك فونتى فى جولته، حيث التقط رئيس الاتحاد الدولى صوراً تذكارية مع الناشئين.

وتعد هذه المرة الأولى التى يحضر فيها رئيس الاتحاد الدولى للاسكواش مؤتمرا لاتحاد إقليمى، وعلى هامش الاجتماع يوقع الاتحاد المصرى للاسكواش بروتوكول استضافة مصر للبطولة العربية المصرية الدولية للناشئين المقرر انطلاقها فى يوليو المقبل.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.

وكانت بطولة جى بى مورجان الأخيرة التى أقيمت فى نيويورك منتصف يناير الجاري، أول البطولات الكبرى فى 2020، حيث توج بها البطل المصرى محمد الشوربجى بعد تغلبه فى المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن، ليستعيد صدارة التصنيف العالمى والذى هيمن عليه على فرج لاعب وادى دجلة طوال 11 شهراً متتالياً، منذ تغلبه على الشوربجى فى ذات البطولة العام الماضي.

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وفى منافسات السيدات خسرت نور الشربينى أمام الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم، والتى استطاعت أن تتغلب على أول ثلاث مصنفات فى التصنيف العالمى خلال مشوارها نحو لقب البطولة.



رئيس اتحاد الاسكواش



رئيس الاتحاد الدولي