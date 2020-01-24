شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إعلان كارتيرون تشكيل الزمالك أمام مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك ، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الإعلان عن التشكل الأساسى للفريق للقاء مازيمبى الكونغولى خلال المحاضرة الأخيرة التى سيعقدها الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

كارتيرون سيشرح بعض التعليمات الفنية الأخيرة للفريق خلال هذه المحاضرة التى سيكلف كل لاعب فى التشكيل بدور معين مع التركيز منذ الدقيقة الاولى للضغط على لافريق المنافس والوصول لمرماه مبكرا مما يزيد من فرص تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى مركز حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافى فى مركز الظهير الأيسر بدلاً من عبد الله جمعة الذى يعانى من إصابة شد فى العضلة الخلفية، أما خط الوسط المدافع فسيكون متمثلاً فى الثنائى فرجانى ساسى وطارق حامد، وأمامهما الثلاثى محمود شيكابالا وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، وفى الهجوم مصطفى محمد، على أن يحتفظ كارتيرون على دكة البدلاء بعدة أوراق رابحة فى مقدمتها يوسف أوباما.

يركز الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة بالزمالك على العرضيات خلال موقعة مازيمبى الكونغولى المقرر لها مساء اليوم، لاستغلال مهارة الواعد مصطفى محمد فى مهارة الللعب بالرأس التى يتميز بها.

Advertisements

كارتيرون فى تعليماته الفنية يركز فى مطالبة الأطراف بالتركيز على العرضيات السريعة لضرب الدفاع عن طريق مصطفى محمد الذى يتميز فى الانقضاض برأسه على الكرات العرضية مما يربك دفاع المنافس.

كارتيرون حرص أيضا على تدريب الفريق على هذه العرضيات طوال الفترة الماضية التى سبقت مباراة اليوم ليكون لها دور فى مباراة مازيمبى، خاصة أن المباراة تمثل أهمية للفريق الابيض الذى يحتاج للفوز ليؤكد صعوده بعيدا عن اى نتائج المنافسين بالاضافة الى فوزه اليوم يجعله ينافس على قمة المجموعة فى الجولة الاخير فى حال الفوز على اول اغسطس الانجولى وتعثر مازيمبى بتعادل او خسارة ينقض الابيض على القمة.

ويلتقى فى التاسعة من مساء اليوم الزمالك مع مازيمبى الكونغولى فى استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يحتاج فيها الزمالك للفوز لضمان التأهل رسميًا لدور الـ8 بالبطولة، حيث يحتل مازيمبى صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه الزمالك فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، بينما يأتى فريق أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا زيسكو الزامبى فى المركز الأخير برصيد نقطتين أيضًا.