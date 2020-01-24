شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة النجم لليوم الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثالث على التوالى يحرص محمود الخطيب رئيس النادى الاهلي على حضور مران الفريق المقام حالياً باستاد التتش، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى التونسى المقرر لها التاسعة مساء بعد غد، الأحد، باستاد السلام فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويأتى حضور الخطيب مران اليوم بعدما حرص فى اليومين الماضيين على حضور المران والتحدث مع اللاعبين والشد من أزرهم لتحقيق الفوز والحفاظ على حظوظ المارد الأحمر فى التأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال، واستكمال رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013.

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ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلى صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى ستواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى وسمير عدلي، المدير الإدارى للفريق الاجتماع الفنى لمباراة النجم الساحلى ظهر غدٍ السبت بمقر إقامة طاقم التحكيم ومراقب المباراة، وبحضور مندوبين من الفريق التونسى ومسئولى الأمن، ويشهد الاجتماع الفنى الاتفاق على جميع الأمور الإدارية والتنظيمية؛ ومن بينها الزى الرسمى للفريقين، وموعد وصولهما لملعب المباراة.

ومن المقرر أن يؤدى الأهلى مرانه الرئيسى فى الرابعة عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة النجم الساحلي، وتنص لوائح الاتحاد الأفريقى المنظمة لبطولة دورى الأبطال، على السماح لوسائل الإعلام بحضور جانب من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.