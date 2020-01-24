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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. محمد صلاح يرحل عن ليفربول! والان مع التفاصيل
الجمعة 24 يناير 2020
كشفت التقارير إسبانية ان الأسطورة المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزى، اقترب بشدة من الرحيل عن الريدز نهاية الموسم الجارى، خاصة وأن يمتلك عروضًا مدويًا من أكبر الأندية فى العالم، على الرغم من أن تعاقده مع النادى الإنجليزى ممتد حتى صيف 2023 .
وقالت شبكة دون بالون الإسبانية، إن المقربين من النجم المصرى أكدوا أنه يمتلك عرضاً ضخماً من أندية عديدة فى أوروبا، وأن الانتقال لا يزال محل دراسة
وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على وولفرهامبتون، مساء أمس الخميس على ملعب "مولينيو" فى الجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الريدز 67 نقطة فى المركز الأول بفارق 16 نقطة عن منافسه مانشستر سيتي، ولديه مباراة مؤجلة، بينما تراجع وولفرهامبتون للمركز السابع برصيد 34 نقطة.
وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز ليفربول بهدف السنغالى ساديو مانى.
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