شكرا لقرائتكم خبر عن مساعي اتحاد اليد تنجح في تغيير حكم مباراة مصر والجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت اتصالات المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد المتواجد في تونس حاليًا لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته اليوم أمام منتخب الجزائر، في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية، ومعه مؤمن صفا، أمين صندوق الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب الوطني في تونس، في تغيير حكم المباراة التي ترشح لإدارتها طاقم تحكيم سنغالي، وتغييره إلى طاقم تحكيم إسباني، وهو نفس طاقم الحكام الذي أدار مباراة تونس والجزائر في ختام المجموعة الثانية للدور الثاني.

Advertisements

وكان طاقم تحكيم مباراة مصر وإنجولا التوجولي أثار حفيظة مسؤولي اتحاد اليد بسبب المجاملة الواضحة لمنتخب أنجولا، بالإضافة إلى إشهار البطاقات الصفراء للاعبي مصر دون أسباب واضحة، بالإضافة إلى طرد أحمد خيري وإبراهيم المصري، حتى وصل الأمر إلى أن لعب المنتخب المصري بأربعة لاعبين فقط في بداية الشوط الثاني، وأدى ذلك إلى تعادل منتخب أنجولا عدة مرات.

ويواجه منتخب الفراعنة نظيره الجزائري في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة، في الدور قبل النهائي للبطولة، بينما يلعب المنتخب التونسي صاحب الأرض والجمهور أمام المنتخب الأنجولي في مباراة الطرف الآخر للدور قبل النهائي.

الجدير بالذكر أن بطولة الأمم الإفريقية يتأهل الفائز باللقب فقط إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو باليابان أواخر يوليو المقبل، فيما يلعب الفريق صاحب المركز الثاني في تصفيات الملحق الأوروبي، الذي تقام مبارياته خلال شهر إبريل المقبل بالقاهرة.