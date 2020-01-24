شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» بعد رحيله عن المقاصة: حاولنا قدر المستطاع العمل على النجاح دون تقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، والذي رحل عن الفريق مؤخرًا لسوء النتائج، شكره وتقديره لإدارة النادي واللاعبين، مؤكدًا أنهم حاولوا قدر المستطاع العمل على النجاح. ونشر ميدو تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «خالص شكري وتقديري لنادي مصر للمقاصة إدارة ولاعبين، وكل العاملين بهذا الكيان المحترم، خلال فترة تواجدي مديرا فنياً للفريق حاولنا قدر المستطاع العمل على النجاح دون تقصير، ولم أجد إلا كل الدعم والمساندة من الجميع، وهذا كان عهدي بهم من البداية حتى النهاية.. بالتوفيق لكم في القادم».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «ميدو» بعد رحيله عن المقاصة: حاولنا قدر المستطاع العمل على النجاح دون تقصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.