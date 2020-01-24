شكرا لقرائتكم خبر عن الذئاب تسقط بالتخصص أمام قطار الريدز السريع (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استمر قطار ليفربول السريع في انطلاقته المثالية للدوري هذا الموسم، وحقق الفريق الفوز خارج قواعده على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في مباراة ضمن مباريات الجولة 24 من البريميرليج، ليحقق المتصدر والمهيمن الحالي على الكرة الإنجليزي فوزه رقم 22 في الدوري، ويستمر في صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه، مانشستر سيتي، مع تبقي مباراة مؤجلة للمتصدر الذي قد يوسع الفارق إلى 19 نقطة كاملة يوم الأربعاء القادم عندما يلعب مباراته المؤجلة ضد ويست هام يونايتد.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وتقدم بعد 8 دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق قائد الفريق، جوردان هندرسون، الذي سجل للمرة الثانية هذا الموسم مسجلًا هدفين في البريميرليج للمرة الأولى منذ موسم 2015/2016.

وصنع الظهير الأيمن ترينت أليكساندر أرنولد الهدف العاشر هذا الموسم، ورقم 22 بإحتساب عدد الأهداف التي تم صناعتها في البريميرليج عن طريق لاعب واحد منذ بداية الموسم الماضي، وهو الرقم الذي يفوق اقرب اللاعبين له ب5 تمريرات حاسمة.

وظهر أصحاب الأرض بشكل قوي في الشوط الثاني وعدلوا النتيجة عن طريق الهداف المكسيكي راؤول خيمنيز الذي سجل هدفه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم، وهدفه رقم 20 في مختلف البطولات ليصبح ثالث لاعب من نادي في البريميرليج هذا الموسم يسجل 20 هدف أو أكثر في مختلف البطولات بعد سيرخيو أجويرو (21)، ورحيم سترلينج (20).

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وصنع الهدف الجناح أداما تراوري الذي اشترك هو وخيمنيز فقط في تسجيل 8 اهداف بين اللاعبين في الدوري هذا الموسم (خيمنيز صنع 3 اهداف لتراوري، وتراوري صنع 5 اهداف لخيمنيز).

واهتزت شباك ليفربول للمرة الأولى بعد 725 دقيقة لعب، وبالتحديد منذ 50 يومًا عندما سجل ريتشارليسون هدفًا لإيفرتون ضد الريدز في ديربي الميرسيسايد، ليفشل الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الأولى بعد 7 جولات متتالية من النجاح.

وبينما كان الجميع يظن ان ليفربول سيسقط في فخ التعادل للمرة الثانية هذا الموسم، نجح البرازيلي روبرتو فيرمينو في لعب دور البطولة بتسجيله هدف الفوز قبل نهاية المباراة بـ6 دقائق فقط، مسجلًا هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم، مع تسجيل جميع هذه الأهداف خارج ملعب الفريق (0 أهداف في أنفيلد هذا الموسم للبرازيلي).

وحافظ فيرمينو على عادته بتسجيل هدف الحسم، فالبرازيلي سجل هدف الحسم ضد وولفرهامبتون، توتنهام، كريستال بالاس، تشيلسي وساوثهامبتون، متسببًا بشكل مباشر في حصد ليفربول ل10 نقاط في الدوري هذا الموسم.

وجاءت الخسارة ليفشل وولفرهامبتون في انتزاع أي نقطة من ليفربول متعرضًا للخسارة في 7 مباريات متتالية ضد الريدز في البريميرليج، وهي السلسلة الأسوأ للذئاب في البريميرليج، متخطية رقم الفريق السلبي ضد آرسنال في الفترة من 2003 ل2011 (6 مباريات متتالية من الخسارة).