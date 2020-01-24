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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة مدوية.. محمد صلاح خارج ليفربول نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020
كشفت التقارير الصحفية الإسبانية أن الفرعون المصرى محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، يقترب من الرحيل عن الريدز نهاية الموسم الجارى، وأنه يمتلك عروضاً من أكبر الأندية فى العالم، على الرغم من أن تعاقده مع النادى الإنجليزى ممتد حتى صيف 2023 .
وقالت شبكة دون بالون الإسبانية، إن المقربين من النجم المصرى أكدوا أنه يمتلك عرضاً ضخماً من أندية عديدة فى أوروبا، وأن الانتقال لا يزال محل دراسة
وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على وولفرهامبتون، مساء أمس الخميس على ملعب "مولينيو" فى الجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الريدز 67 نقطة فى المركز الأول بفارق 16 نقطة عن منافسه مانشستر سيتي، ولديه مباراة مؤجلة، بينما تراجع وولفرهامبتون للمركز السابع برصيد 34 نقطة.
وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز ليفربول بهدف السنغالى ساديو مانى.
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