تعرف على حجم إصابة ماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

كشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه السنغالي ساديو ماني، خلال الفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، أمس الخميس، في إطار الجولة الـ 24 من عمر البريميرليج.

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وسقط ماني على أرضية الملعب في الدقيقة 31 من اللقاء، واشتكى من إصابة عضلية، حيث أشار إلى عدم قدرته على الاستمرار، ليدفع يورجن كلوب المدير الفني للريدز، باللاعب الياباني تاكومي مينامينو بدلًا منه.

ووفقًا لموقع ليفربول، فإن ساديو ماني يعاني من إصابة في العضلة الأمامية للفخذ، لكن لم يتم تحديد حجمها حتى الآن.

يذكر أن ماني بات مهددًا بالغياب عن مباراتي ليفربول في الأسبوع المقبل، أمام شروسبري تاون (الأحد) في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، وضد وست هام (الأربعاء) في لقاء مؤجل بالبريميرليج.