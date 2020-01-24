شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان يحتفل بعيد ميلاده الـ22 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الجمعة، 24 يناير، أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي المعار إلى صفوف الجونة، بعيد ميلاده رقم 22 حيث ولد أحمد ريان في الرابع والعشرين من شهر يناير عام 1998، والتحق بناشئين القلعة الحمراء.

وينتمي أحمد ريان لأسرة كروية عاشقة للفريق الأحمر، فوالده هو النجم السابق ياسر ريان ظهير أيسر النادي الأهلي المعتزل، والذي تعلم منه المهاجم الشاب حب الكيان الأحمر.

أحمد ريان انتقل إلى نادي الجونة خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضي، باحثاً عن فرصة للمشاركة، ومتعطشاً لإثبات الذات من أجل العودة إلى قيادة الهجوم الأحمر بعد اكتساب الخبرات اللازمة التي تؤهله إلى ذلك.

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وخلال الموسم الجاري، شارك ريان مع الجونة في 13 مباراة سجل هدف وصنع آخر، وكان المهاجم الشاب قد انضم إلى كتيبة الفراعنة في أمم أفريقيا للشباب والتي انتهت بتتويج المنتخب الأوليمبي باللقب للمرة الأولى في تاريخه والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وعلى مدار مشاركته مع المنتخب الوطني قدم ريان الصغير عروضاً قوية نالت إعجاب الجماهير التي باتت تطالب مسئولو الأهلي باستعادة المهاجم الواعد لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، خاصة وأن قطاع الناشئين في الأهلي لم يخرج مهاجماً واعداً منذ فترة طويلة، وتقريباً منذ اعتزال عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

أحمد ريان يعتبر عماد متعب مثله الأعلى في مسيرته الكروية، ويطمح إلى تكرار انجازات القناص مع القلعة الحمراء، عن طريق التألق في الموسم الحالي مع الجونة للعودة بصورة أقوى إلى الأهلي وحجز مقعد أساسي في تشكيل الأهلي، والذي يعاني حالياً من ضعف خط الهجوم.