شكرا لقرائتكم كارتيرون يعلن عن تشكيل الزمالك أمام مازيمبى فى محاضرته الاخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاعلان عن التشكل الاساسي للفريق للقاء مازيمبي الكونغولى خلال المحاضرة الاخيرة التى سيعقدها الفريق قبل مغادرة فندق الاقامة الى ملعب المباراة .

كارتيرون سيشرح بعض التعليمات الفنية الاخيرة للفريق خلال هذه المحاضرة التى سيكلف كل لاعب فى التشكيل بدور معين مع التركيز منذ الدقيقة الاولى للضغط على لافريق المنافس والوصول لمرماه مبكرا مما يزيد من فرص تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة .

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون ابتشكيل مكون من محمد أبو جبل في مركز حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بدلاً من عبد الله جمعة الذي يعاني من إصابة شد في العضلة الخلفية، أما خط الوسط المدافع فسيكون متمثلاً في الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد، وأمامهما الثلاثي محمود شيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وفي الهجوم مصطفي محمد، علي أن يحتفظ كارتيرون علي دكة البدلاء بعدة أوراق رابحة في مقدمتها يوسف أوباما.

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كارتيرون فى تعليماته الفنية يركز فى مطالبة الأطراف بالتركيز على العرضيات السريعة لضرب الدفاع عن طريق مصطفى محمد الذى يتميز فى الانقضاض برأسه على الكرات العرضية مما يربك دفاع المنافس.

كارتيرون حرص أيضا على تدريب الفريق على هذه العرضيات طوال الفترة الماضية التى سبقت مباراة اليوم ليكون لها دور فى مباراة مازيمبى، خاصة أن المباراة تمثل أهمية للفريق الابيض الذى يحتاج للفوز ليؤكد صعوده بعيدا عن اي نتائج المنافسين بالاضافة الى فوزه اليوم يجعله ينافس على قمة المجموعة فى الجولة الاخير فى حال الفوز على اول اغسطس الانجولي وتعثر مازيمبي بتعادل او خسارة ينقض الابيض على القمة.

ويلتقي في التاسعة من مساء اليوم الزمالك مع مازيمبي الكونغولي في استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يحتاج فيها الزمالك للفوز لضمان التأهل رسميًا لدور الـ8 بالبطولة، حيث يحتل مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق أول أغسطس الأنجولي في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا زيسكو الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطتين أيضًا.