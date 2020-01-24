شكرا لقرائتكم مازيمبي يغازل كارتيرون بلقطة فوزه بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الحساب الرسمي لفريق مازيمبي الكونغولي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عندما فاز مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا عام 2015 تحت قيادة الفرنسي. ويركز الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة بالزمالك على العرضيات خلال موقعة مازيمبي الكونغولى المقرر لها مساء اليوم لاستغلال مهارة الواعد مصطفى محمد فى مهارة الللعب بالرأس التى يتميز بها .

f3c9d765-a8b9-421b-ae2e-1eabcda48b85

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مازيمبي يغازل كارتيرون بلقطة فوزه بدوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.