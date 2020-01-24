شكرا لقرائتكم الأهلي ضد النجم الساحلي .. الخطيب يظهر فى التتش لليوم الثالث على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لليوم الثالث على التوالي يحرص محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على حضور مران الفريق المقام حالياً بإستاد التتش إستعداداً لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد السلام في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويأتي حضور الخطيب مران اليوم بعدما حرص في اليومين الماضيين على حضور المران والتحدث مع اللاعبين والشد من آزرهم من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على حظوظ المارد الأحمر في التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال واستكمال رحلة استعادة لقب دورى ابطال افريقيا الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013.

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من ناحية أخرى ، يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الاجتماع الفني لمباراة النجم الساحلي ظهر غدٍ السبت بمقر إقامة طاقم التحكيم ومراقب المباراة، وبحضور مندوبين من الفريق التونسي ومسئولي الأمن، ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على جميع الأمور الإدارية والتنظيمية؛ ومن بينها الزي الرسمي للفريقين، وموعد وصولهما لملعب المباراة.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة النجم الساحلي، وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال ، على السماح لوسائل الإعلام بحضور جانب من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.