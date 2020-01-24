شكرا لقرائتكم تغيير حكم مباراة مصر والجزائر فى أمم أفريقيا لليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت إتصالات المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المتواجد في تونس حاليا علي نفقته الخاصة لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته اليوم أمام منتخب الجزائر في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الإفريقية ومعه مئمن صفا أمين صندوق الإتحاد ورئيس بعثة المنتخب الوطني في تونس في تغيير حكم المباراة التي ترشح لإدارتها طاقم تحكيم سنغالي وتغييره إلي طاقم تحكيم أسباني وهو نفس طاقم الحكام الذي أدار مباراة تونس والجزائر في ختام المجموعة الثانية للدور الثاني .

وكان طاقم تحكيم مباراة مصر وإنجولا التوجولي أثار حفيظة مسؤلي إتحاد اليد بسبب المجاملة الواضحة لمنتخب أنجولا بالإضافة إلي إشهار البطاقات الصفراء للاعبي مصر دون أسباب واضحة بالإضافة إلي طرد أحمد خيري وإبراهيم المصري حتي وصل الأمر إلي أن لعب المنتخب المصري بأربعة لاعبين فقط في بداية الشوط الثاني وأدي إلي تعادل منتخب أنجولا عدة مرات .

ويواجه منتخب الفراعنة الجزائر في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة في الدور قبل للنهائي للبطولة بينما يلعب المنتخب التونسي صاحب الأرض والجمهور أمام المنتخب الأنجولي في مباراة الطرف الأخر للدور قبل النهائي .

وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين، حيث نجح منتخب مصر فى ضمان التأهل إلى نصف النهائى مبكرًا ومعه أنجولا.

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وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.

ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.

الجدير بالذكر أن بطولة الأمم الإفريقية يتأهل الفائز باللقب فقط إلي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو باليابان أواخر يوليو المقبل فيما يلعب الفريق صاحب المركز الثاني في تصفيات الملحق الأوروبي الذي تقام مبارياته خلال شهر أبريل المقبل بالقاهرة .